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مركزها شمال نابلس .. هزة أرضية تضرب فلسطين

08 شباط / فبراير 2023 08:20

مركزها شمال نابلس.. هزة أرضية تضرب فلسطين
مركزها شمال نابلس.. هزة أرضية تضرب فلسطين

الضفة المحتلة - وكالة الرأي

ضربت هزة أرضية، الليلة، فلسطين، وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك، بأن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 درجات الإثنين عند الساعة 3,17 (01,17 ت غ) وشعر به سكان لبنان وفلسطين وقبرص وشمال العراق، وأعقبت ذلك 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجات ظهر الإثنين وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر الثلاثاء.

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