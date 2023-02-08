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"تويتر" تمنح صناع المحتوى فرصة جديدة لجني الأرباح

08 شباط / فبراير 2023 08:30

"تويتر" تمنح صناع المحتوى فرصة جديدة لجني الأرباح

أعلنت مواقع إنترنت أن شبكة "تويتر" ستوفر فرصة جديدة لمستخدميها لجني الأرباح عبر الإنترنت.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مالك تويتر، إيلون ماسك أعلن "أن تويتر ستشارك صناع المحتوى جزءا من عائدات الإعلانات التي ستظهر في منشوراتهم عبر الشبكة، وسيحصل على هذه العائدات مستخدمو Twitter Blue فقط".

وكتب ماسك في تغريدة له عبر تويتر مؤخرا: "اعتبارا من اليوم سيبدأ تويتر بمشاركة عائدات الإعلانات مع صناع المحتوى إذا ظهرت هذه الإعلانات لديهم في شريط التعليقات على منشوراتهم"، لم يحدد بالضبط قيمة العائدات التي سيحصل عليها صناع المحتوى عبر الشبكة.

وتتوفر Twitter Blue في بلدان محددة فقط منها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزلندا، وتوفر العلامة الزرقاء لصاحب الحساب على "تويتر" إمكانيات أكبر للتحكم بحسابه وتغريداته، والقدرة على تنزيل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة في التغريدات، ويمكن الحصول على هذه العلامة مقابل اشتراكات مدفوعة بقيمة 8 أو 11 دولار شهريا اعتمادا على طريقة الدفع.

ومؤخرا أشار القائمون على تطبيق "تويتر" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ستقلل من ظهور الرسائل أو المحتوى غير المرغوب به للمستخدمين، كما سيحصل مستخدمو التطبيق على خدمات جديدة للدفع الإلكتروني.

المصدر: فيستي

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