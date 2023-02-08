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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ميزة عملية ومفيدة تظهر في "واتس آب"

08 شباط / فبراير 2023 08:35

ميزة عملية ومفيدة تظهر في "واتس آب"
ميزة عملية ومفيدة تظهر في

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت أن تطبيق "واتس آب" سيحصل على ميزة عملية ومفيدة للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على "واتس آب" يختبرون ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على التحكم بقوائم المراسلة، ليكونوا قادرين على نقل المراسلة التي يريدونها إلى رأس القائمة لديهم كما في تطبيق "تليغرام"، وهذه الميزة ستكون متاحة بالنسبة للمراسلات الفردية أو الجماعية.

وأشار موقع WABetaInfo إلى أن الميزة الجديدة ظهرت في نسخة (2.23.3.17) التجريبية لـ  "واتس آب" على أجهزة أندرويد، لكن لم يتم الإفصاح عن الموعد المحدد لطرحها للمستخدمين.

ويرى بعض المحللين أن الميزة الجديدة ستختصر الوقت وتسهّل على مستخدمي "واتس آب" إمكانية العثور على الرسائل المهمة لديهم في قوائم المحادثات، ولن تضطرهم لنقل محادثة معينة إلى قائمة "المحادثات المفضلة"، أو قائمة "المحادثات المحفوظة.

ومنذ مدة حصل مستخدمو تطبيق واتس آب" على العديد من الميزات المهمة والعملية منها ميزة تساعد المستخدم على مراسلة نفسه عبر التطبيق، ليستطيع إرسال بعض التذكيرات أو الملاحظات المهمة له لرقمه الشخصي عبر التطبيق.

المصدر: فيستي

 

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