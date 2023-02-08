التلسكوب العملاق "فاست" الصيني يحدد أكثر من 740 نجما نابضا

أعلن فريق البحث المسؤول عن التلسكوب الراديوي الصيني "فاست"، أو "عين السماء الصينية"، الذي يبلغ طول قطره 500 متر، ويعتبر أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق في العالم، أن التلسكوب حدد أكثر من 740 نجما نابضا جديدا ابتداء من إطلاقه.

وتنشأ النجوم النابضة، أو النجوم النيوترونية سريعة الدوران، تنشأ من النوى المنفجرة لنجوم عملاقة محتضرة من خلال انفجارات عظيمة.

وتعتبر مراقبة النجوم النابضة مهمة رئيسية للتلسكوب "فاست"، حيث يمكن استخدامها لتأكيد وجود إشعاع الجاذبية والثقوب السوداء، والمساعدة في حل أسئلة رئيسية عديدة في الفيزياء.

وقال جيانغ بنغ، المهندس الرئيسي لـ"فاست" إن فترة المراقبة للتلسكوب تجاوزت 5300 ساعة سنويا منذ إطلاقه في سبتمبر 2016، مع تلقي حجم بيانات يتراوح ما بين 30 و40 تيرابايت كل يوم، ما أسهم في اكتشاف أكثر من 740 نجما نابضا حتى الآن.

وأضاف جيانغ أن اكتشاف المزيد من النجوم النابضة بواسطة "فاست" قد يساعد العلماء في العثور على أدلة عن موجات الجاذبية، أو إنشاء أنظمة مرجعية زمنية يتم التحكم فيها بشكل مستقل.

ويقع التلسكوب "فاست" في منخفض كارستي عميق ومستدير بشكل طبيعي في مقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين، ويمتد على منطقة استقبال تعادل مساحة حوالي 30 ملعبا لكرة القدم.