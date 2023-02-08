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15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية

08 شباط / فبراير 2023 08:55

15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية
15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية

 تهدد الفيضانات العنيفة الناجمة عن البحيرات الجليدية التي تشكلت أو اتسعت بسبب تغير المناخ، ما لا يقل عن 15 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقا لدراسة نُشرت الثلاثاء في مجلة "نايتشر كوميونيكيشن" Nature Communications.

أربع دول معرضة للخطر بشكل خاص هي الهند وباكستان والصين والبيرو كما ذكر الباحثون الذين أجروا هذا التقييم العالمي الأول للمناطق المهددة بهذه الظاهرة.

زاد حجم البحيرات التي تشكلت نتيجة ذوبان جبال الجليد في العالم بسبب الاحترار بنسبة 50 % في 30 عاما، وفق دراسة سابقة عام 2020 تستند إلى بيانات الأقمار الصناعية.

كتبت المعدة الرئيسية للدراسة كارولين تايلور طالبة الدكتوراه في جامعة نيوكاسل في إنكلترا "ليست المناطق التي بها أكبر عدد من البحيرات الجليدية أو تلك التي يكون اتساعها الأسرع هي بالضرورة الأكثر خطرا. بل يأتي الخطر من عدد الأشخاص المقيمين قرب هذه البحيرات وقدرتهم على مواجهة الفيضانات".

وهكذا لقي آلاف الأشخاص مصرعهم بسبب الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب البحيرات الجليدية في أعالي الجبال في آسيا لكن العدد كان محدودا في شمال غرب المحيط الهادئ بأميركا الشمالية حتى وإن تضمنت هذه المنطقة ضعف عدد البحيرات.

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