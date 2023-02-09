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ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 68

08 شباط / فبراير 2023 03:55

أثار الزلزال في تركيا
أثار الزلزال في تركيا

غزة - وكالة الرأي :

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 68، بعد انتشال ثلاث جثث لامرأة وطفليها من تحت الأنقاض بمخيم الرمل في سوريا، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 6 ضحايا.

وأعلن سفير دولة فلسطين سمير الرفاعي، أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال اللاجئة علا رنو وطفليها آيلة وعيسى، من تحت الأنقاض في مخيم الرمل بسوريا.

وكانت طواقم الإنقاذ قد استأنفت عملها في مخيم الرمل الساعة السابعة صباح اليوم، وتمكنت من انتشال جثة اللاجئة هالة رنو، وإنقاذ ابنتها جنى مروان رنو.

وبانتشال جثث عائلة رنو لم يتبق أي مفقودين تحت أنقاض البنايتين السكنيتين في مخيم الرمل.

وفي سياق متصل، قال الرفاعي إن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ستة مفقودين من عائلة أبو راشد، ما زالوا تحت الأنقاض في مدينة جبلة السورية.

وفي تركيا، أعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إنقاذ الشاب أمجد القاضي من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكية التركية، ووفاة زوجته الحامل في الشهر التاسع.

وأشار السفير مصطفى، إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين مرشح للارتفاع، في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات حول الفلسطينيين في شمال سوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 20 حتى الآن، إضافة إلى 48 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، اليوم الأربعاء، إلى 9655 شخصًا.

وحسبما أظهرت أرقام رسمية، فإن 7108 أشخاص قضَوا في تركيا، و2547 في سوريا، ما يرفع حصيلة الضحايا الإجمالية إلى 9655.

 

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