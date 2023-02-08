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مضرب عن الطعام منذ 4 أيام

محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال خضر عدنان

08 شباط / فبراير 2023 04:01

خضر عدنان
خضر عدنان

رام الله – وكالة الرأي :

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال الأسير خضر عدنان (44 عامًا)، حتّى يوم الإثنين المقبل.

وذكر النادي أن الأسير خضر مضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضًا لاعتقاله، وهو محتجز في مركز تحقيق "الجلمة".

وكانت قوات الاحتلال، أعادت اعتقال عدنان من منزله في بلدة عرابة بمحافظة جنين، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، ورافق اعتقاله، عمليات تفتيش وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه نحو ثماني سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

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