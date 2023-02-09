تعرف على التهاب الشغاف وعلاقته بصحة الأسنان

التهاب الشغاف هو التهاب نادر يصيب بطانة عضلة القلب وصماماته ويهدد الحياة، وهو ناتج عن عدوى بكتيرية، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي شخص ، إلا أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية معينة وأولئك الذين أصيبوا بها من قبل إذا كانت مخاطرك عالية ، فيمكنك اتخاذ خطوات لتقليلها.

وحسب ما ذكره موقع webmd في حالات نادرة جدًا ، قد تؤدي البكتيريا الموجودة في الفم إلى الإصابة بالتهاب الشغاف لدى الأشخاص المعرضين لخطر أكبر، و إليك ما يحدث:

-قد تتكاثر البكتيريا الموجودة في لوحة الأسنان وتسبب التهاب اللثة ( أمراض اللثة ).

- إذا لم يتم علاجه ، فقد يصبح هذا متقدمًا.

-تلتهب اللثة (حمراء ومتورمة) وغالبًا ما تنزف أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط أو بعض إجراءات الأسنان التي تتضمن التلاعب باللثة.

- عندما تنزف اللثة ، يمكن للبكتيريا أن تدخل مجرى الدم ويمكن أن تصيب أجزاء أخرى من الجسم.

- في حالة التهاب الشغاف، فإن هذا يؤثر على البطانة الداخلية للقلب وأسطح صماماته.

-تلتصق البكتيريا بهذه الأسطح وتنتج نموًا أو جيوبًا من البكتيريا.

تقترح الإرشادات الجديدة استخدام المضادات الحيوية قبل إجراءات طب الأسنان فقط للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من التهاب الشغاف في الواقع، وفي معظم الحالات فإن خطر حدوث مشاكل من المضادات الحيوية يفوق فوائد المضادات الحيوية الوقائية، وهذه تجذب منتجات الدم التي قد تؤدي إلى تجلط الدم.

أخبر طبيب أسنانك إذا تغيرت صحتك منذ زيارتك الأخيرة، تأكد من إخبار طبيب أسنانك إذا كنت قد أجريت جراحة في القلب أو الأوعية الدموية خلال الأشهر الستة الماضية أبلغ أيضًا إذا تم تشخيصك بأمراض قلبية أخرى.

تأكد من أن طبيب أسنانك لديه قائمة كاملة بأسماء وجرعات الأدوية الخاصة بك ، سواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.

تأكد من أن طبيب أسنانك لديه أسماء وأرقام هواتف جميع أطبائك قد يرغب طبيب أسنانك في استشارة طبيبك حول خطة رعاية الأسنان وخيارات الأدوية.

تدرب على نظافة الفم الجيدة اغسل أسنانك مرتين في اليوم على الأقل ؛ الخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا ؛ اشطفه بغسول الفم المطهر مرة واحدة على الأقل يوميًا صحة الفم والأسنان مهمة جدًا للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب الشغاف.