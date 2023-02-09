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الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

09 شباط / فبراير 2023 08:14

الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيئة لسقوط أمطار
الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيئة لسقوط أمطار

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يستمر الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية، واحتمال تشكل الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر، اليوم والأيام المقبلة.

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