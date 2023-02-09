الإمساك أثناء الحمل.. 5 أسباب لحدوثه منها زيادة مستوى البروجسترون

تمر المرأة الحامل بتغيرات هرمونية تحدث داخل الجسم باستمرار، لم يكن التحول مرئيًا فقط في الصحة الجسدية ولكن أيضًا في الرفاهية العاطفية والعقلية خلال هذه المرحلة، ينتهي الأمر بالنساء إلى مواجهة مشكلة صحية هي " الإمساك" ، وتعد مشكلة شائعة جدًا بين النساء الحوامل ، وإليك ما يجب معرفته عن أسبابه المحتملة والبحث عن العلاجات المنزلية للتخلص منه ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أسباب الإمساك أثناء الحمل



1- زيادة مستويات البروجسترون وانخفاض الهرمونات المسماة موتيلين التي تبطئ حركة الأمعاء

2-زيادة امتصاص الماء في الأمعاء مما يؤدي إلى جفاف البراز

3- زيادة مكملات الكالسيوم والحديد التي يمكن أن تزيد من خطر الإمساك

4-تضخم الرحم الذي يضغط على الأمعاء ويبطئ حركتها

5- قلة النشاط البدني

نصائح لمنع حدوث الإمساك



وقالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا ، إن شرب كميات وفيرة من الماء يسهل حركة الأمعاء، وينصح الأطباء بشرب 10 أكواب من الماء يوميًا أثناء فترة الحمل لتخفيف الإمساك، ويمكن زيادة كمية السوائل المتناولة بشكل عام من قبل الحامل من خلال تناول الشوربات، وعصائر الفواكه والخضار التي تحتوي على السكريات الطبيعية.

وتنصح أخصائية التغذية ، الحامل بالابتعاد عن الأطعمة المُسببة للإمساك وتناول الأغذية الغنية بالألياف والتي تقلل الإمساك عن طريق زيادة حجم البراز وزيادة حركة الأمعاء، كما أنها تزود المرأة الحامل بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية، وتترواح الحصة اليومية من الألياف بين 25 - 30 جرامًا.

وتعد الأغذية الآتية مصدرًا جيدًا للحصول على الألياف:



الخضراوات الطازجة: مثل الجزر والذرة الحلوة، والفاصوليا.

الفواكه الطازجة: مثل الفراولة والتفاح

الحبوب والبقوليات: مثل حبوب النخالة، والعدس، والخبز المحتوي على الحبوب الكاملة.

المكسرات: مثل اللوز وحبوب الشيا.

الفواكه المجففة: مثل المشمش، والبرقوق، والتمر، والزبيب، والتين.

وأكدت أخصائية التغذية الهندية ، أن ممارسة الأنشطة البدنية كجزء من الروتين اليومي، يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يقي من الإمساك خلال فترة الحمل.