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بيلاروس تطرح حواسبها الجديدة في الأسواق الروسية

09 شباط / فبراير 2023 08:55

بيلاروس تطرح حواسبها الجديدة في الأسواق الروسية
بيلاروس تطرح حواسبها الجديدة في الأسواق الروسية

أعلنت شركة Gorizont البيلاروسية أنها بدأت بطرح الحواسب المحمولة التي تصنعها في أسواق روسيا.

وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح في أسواق روسيا نموذجين من حواسبها المحمولة من طراز H-book 15 MAK4، وكلاهما مزوّد بشاشات 15.6 بوصة بدقة عرض FullHD، وقابلة للتحريك بزاوية 180 درجة.

وأول نموذج من الحواسب التي تطرحها الشركة في روسيا مجهّز بمعالجات Intel Core-i3 1115G4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ويبلغ سعره 43990 روبل روسي.

أما النموذج الثاني من هذه الحواسب التي تطرح في روسيا فجاء بمعالجات Intel Core-i5 1155G7، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، وسعره 49990 روبل.

وتباع هذه الأجهزة حاليا في روسيا بلون واحد هو اللون الياقوتي، وجهّزت بأنظمة تشغيل Windows 11، ومنافذ USB متنوعة، ومنافذ HDMI، ومنافذ SD لشرائح الذاكرة الخارجية، وبطاريات تكفيها لتعمل 8 ساعت تقريبا بالشحنة الواحدة.

وكانت شركة Gorizont قد أعلنت عن بدء مبيعات حواسبها الجيدة في بيلاروس في ديسمبر الماضي، وأشارت إلى أنها تتطلع لبيع هذه الأجهزة في روسيا وعدد من أسواق البلدان الأخرى، وأن أجهزتها تضاهي من حيث الجودة الحواسب التي تصنعها الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الإلكترونيات.

المصدر: فيستي

 

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