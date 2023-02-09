كيف تتصرف إذا وقع الزلزال وأنت داخل البيت؟

تقع كوارث الطبيعة على نحو مباغت، فلا يدري الناس في العادة، كيف ينبغي التصرف، في حين يوصي الخبراء بخطوات محسوبة عند وقوع الزلازل، مثلا، لا سيما أن ارتكاب بعض الأخطاء قد يعرقل مهمة الإنقاذ ويقلل احتمال النجاة من موت محقق.

وبحسب منصة "getprepared" الكندية المختصة في إرشادات الطوارئ والكوارث، فإن التعامل مع الزلازل يقتضي معرفة خطوات ضرورية لتفادي الأسوأ.

ويوضح المصدر أن هناك خطوات ينبغي القيام بها بشكل مسبق، لا سيما في الدول التي تقع في مناطق معروفة بالنشاط الزلزالي، مثل جنوب شرق آسيا.

وفي حال، شعر شخص ما باهتزاز الأرض وحدوث الزلزال من حوله، فإنه يحتاج إلى التالي:

ابق في داخل البيت، ولا تخرج، تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

اختبئ تحت أثاث صلب مثل الطاولة أو المكتب.

احرص على حماية رأسك بدرجة أولى، أو النصف العلوي من الجسم، تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

تحرك حيثما تحركت تلك الأشياء إلى حين أن تتأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت.

إذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته، فعليك أن تقف منتصبا أمام الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق.

في حال كنت داخل مركز تجاري كالمول، أسرع نحو أقرب محل، وابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة.

إذا كان الشخص على كرسي متحرك لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ينصحه الخبراء بأن يجعل الكرسي في حالة "قفل" حتى لا يتحرك، فيما ينبغي أن يضع يديه وذراعيه حول الرأس.

في غضون ذلك، ثمة خطوات استباقية يمكن القيام بها، تحسبا للزلازل، لا سيما في البلدان التي تشهد وقوع الكارثة بين الفينة والأخرى:

الحرص على تثبيت الأغراض بشكل قوي في البيت، مثل التلفزيون والرفوف، حتى لا تقع بسهولة في حال وقوع زلزال.

المسارعة إلى إصلاح أي تشققات قد تظهر في ركن من أركان البيت، تفاديا لأن تنهار بسرعة في حال وقوع كارثة.

لا تقم بتعليق لوحات أو ديكورات فوق سرير النوم.

إبقاء الأشياء القابلة للاشتعال بعيدا عن مصادر الحرارة.

في حال وقع زلزال وأنت في الخارج، احرص على الآتي:

ابتعد عن الأنقاض والجدران المتصدعة حتى لا تقع عليك في أي لحظة.

اذهب إلى المناطق المفتوحة، بعيدا عن المباني.

إذا كنت وسط حشد من الناس، فاحرص على أن تبتعد حتى لا يدوسوا عليك، في حال أصيبوا بالفزع وتحركوا، بشكل مفاجئ.

إذا كنت داخل سيارة لحظة وقوع الزلزال:

اتجه نحو مكان آمن، وتأكد من أنك لا تعرقل الطريق، لا سيما أن سيارات الإنقاذ ستحضر إلى المكان.

تجنب عبور الجسور والأنفاق والأماكن التي قد تنهار في أي لحظة.

أوقف محرك السيارة في منطقة مفتوحة، وابق في الداخل.

ضع علامة طلب المساعدة على النافذة إذا كنت تحتاج إلى ذلك.

إذا كنت داخل حافلة، ابق في مقعدك إلى أن تتوقف المركبة بشكل كامل.

احرص على تغطية رأسك والرقبة بالذراع، تفاديا لسقوط أي أشياء.