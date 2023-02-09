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اللجنة القانونية بالتشريعي تطلع على أوضاع اتحاد الصناعات الإنشائية

09 شباط / فبراير 2023 12:01

اللجنة القانونية بالتشريعي تطلع على أوضاع اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني
اللجنة القانونية بالتشريعي تطلع على أوضاع اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني

غزة - وكالة الرأي

زارت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني، برئاسة النائب المستشار محمد فرج الغول، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد نافذ أبو كميل ومجموعة من رجال الأعمال.

وأكد رئيس اللجنة النائب الغول على الدور الوطني لرجال الإعمال وتعزيز صمود أبناء شعبنا خاصة في وجه ممارسات الاحتلال، وأن المجلس التشريعي حريص على تذليل كافة العقبات أمامهم لتعزيز الاقتصاد الوطني، وأن التشريعي يعتمد سياسة الباب المفتوح أمام كل قطاعات وفئات المجتمع.

واستمع النائب الغول لأبرز التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مجال الصناعات الإنشائية، وأكد على أن المجلس التشريعي سيتابعها مع الجهات ذات العلاقة.

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