الحواجز هي عبارة عن نقاط عسكرية ينصبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع المواطنين الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال وتنفيذ الاعدامات الميدانية بدم بارد، وإعاقة الحركة والإهانة ومختلف الممارسات الحاطة من الكرامة، ومكانًا لانفلات المستوطنين الذين يستغلون أنهم محميون من قبل جنود الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتنتشر الحواجز العسكرية الإسرائيلية في محيط وقلب كافة المحافظات الفلسطينية، بالإضافة إلى المقامة منها في أماكن متعددة على طول جدار الفصل العنصري.

منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول 2000، أنشأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المئات من الحواجز الثابتة، فضلًا عن المتنقلة، التي تعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها وتحول دون تواصلها وتعيق حركة المواطنين فيما بينها.

وفي سبتمبر 2011، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) هناك 522 حاجزًا تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ إضافة إلى495 حاجزًا طيارًا في المتوسط شهريًا.

وتدار هذه الحواجز من قبل جيش الاحتلال أو شرطته أو حرس الحدود؛ أو من قبل شركات خاصة يتم التعاقد معها.

معظم هذه الحواجز مجهز بكمرات مراقبة، وأبراج عسكرية، وبوابات حديدية، وغرف تفتيش، وساحات إنتظار، ومسارب خاصة لتفتيش السيارات والمواطنين الفلسطينيين.

الحواجز العسكرية الإسرائيلية كانت، ولا تزال، تمثل عائقاً وسبباً رئيسياً فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية للفلسطينيين، واحدى الميادين التي تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها عنصريتها بحق الفلسطينيين، وتمردها على كل المواثيق والأعراف الدولية، وما يشجعها إفلاتها من العقاب حتى الآن.