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حماس ترحّب بإعلان محكمة العدل تحديد تواريخ للرد حول ماهية الاحتلال

09 شباط / فبراير 2023 06:09

غزة –  وكالة الرأي:

رحّبت حركة "حماس" بإعلان محكمة العدل الدولية إتمام تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

 واعتبرت ذلك خطوة إضافية نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وتجريم الاحتلال الصهيوني الفاشي الذي لا يتوقف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس كل الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى تقديم مرافعاتها وتقاريرها حول الاحتلال وجرائمه إلى المحكمة، وذلك إنصافاً لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الصهيوني الفاشي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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