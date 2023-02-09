الاحتلال يعتقل فتى من قلقيلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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09 شباط / فبراير 2023 06:14
الضفة المحتلة- وكالة الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، فتى من مدينة قلقيلية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد ولويل (18 عاما)، خلال تواجده بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
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