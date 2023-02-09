وكالة الرأي الفلسطينية الزريعي: الغرف التجارية ستكون شريكاً في رسم السياسات الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية سجن النقب الصحراوي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لشاب من جنين وكالة الرأي الفلسطينية وكالة الرأي: وكالة الرأي الفلسطينية الهندي: نسعى لتعزيز برامج تأهيل النزلاء وتطوير الخدمات المقدمة لهم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتى من قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحّب بإعلان محكمة العدل تحديد تواريخ للرد حول ماهية الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب جراء دهسه من قبل جيب للاحتلال قرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحقق في ظروف مقتل مستوطن طعنًا قضاء القدس وكالة الرأي الفلسطينية حاجز عسكري
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى من قلقيلية

09 شباط / فبراير 2023 06:14

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، فتى من مدينة قلقيلية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد ولويل (18 عاما)، خلال تواجده بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل وفدًا رفيعًا من جمعية السلامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟