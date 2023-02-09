وكالة الرأي الفلسطينية هي وكالة أنباء فلسطينية "وسيلة إعلامية" تأتي ضمن منظومة شبكة الرأي الفلسطينية للإعلام التابعة لوزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

شبكة الرأي الفلسطينية للإعلام هي شبكة إعلامية فلسطينية تعكس صورة الحكومة الفلسطينية وتبين مواقفها تجاه القضايا المختلفة، وتعبر في ذات الوقت عن رأي الشعب الفلسطيني الأصيل وتحمل همومه وتتبنى مواقفه وقضاياه وتفضح جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المستمرة.

رسالة الشبكة:

تعدُّ الشبكة نافذة إعلامية متنوعة الوسائل، وإن الرسالة السامية لها والتي تحملها وتؤمن بها، تتمحور في أن تكون هذه الشبكة الإعلامية بوسائلها المتنوعة؛ بوابة إعلامية رسمية معبرة عن أصالة الشعب الفلسطيني، وتوصيل المعلومة الصادقة إلى المواطن العربي عامة والفلسطيني خاصة في جميع أنحاء العالم.

أهداف الشبكة:

توصيل رسالة الحكومة الفلسطينية إلى كل مواطن فلسطيني وعربي.

متابعة الأحداث الميدانية على الساحة الفلسطينية ونقلها أولا بأول.

إبراز انجازات الحكومة الفلسطينية وإظهارها إلى الجمهور العربي والفلسطيني.

تطوير العمل الإعلامي الحكومي الفلسطيني نحو الأفضل ليكون نافذة العالم على فلسطين.

الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور وبكل الوسائل والأدوات الحديثة.

تبني قضايا الشعب الفلسطيني المختلفة والدفاع عنها ودعوة العالم للدفاع عنها.

توعية الرأي العام الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية.

فضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف القضايا.

المرجعية الإعلامية:

تعود المرجعية الإعلامية لشبكة الرأي الإعلامية إلى وزارة الإعلام الفلسطينية - المكتب الإعلامي الحكومي.

وسائل شبكة الرأي الفلسطينية للإعلام:

وكالة الرأي الفلسطينية باللغة العربية.

وكالة الرأي الفلسطينية باللغة الانجليزية.

إذاعة الرأي الفلسطينية.

صحيفة الرأي الفلسطينية.

شبكة الرأي للتواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام، واتساب، تيليجرام)

إضافة إلى خدمات شبكة الرأي الفلسطينية الأخرى والممثلة بالتالي:

تطبيق شبكة الرأي عبر الهواتف الذكية

خدمة الرأي للرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة

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معلومات الاتصال والتواصل:

شبكة الرأي الفلسطينية

فلسطين - قطاع غزة – شارع الوحدة - برج شوا وحصري – الطابق الحادي عشر

هاتف رقم 97282842000+ - 97282843000+ - 97282846000+

جوال 972595775775+ - 972592996655+

ايميلات شبكة الرأي info@alray.ps - gmo@gov.ps - alraygov@gmail.com

شبكة الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك: facebook.com/alrayps

تويتر: twitter.com/alrayps

يوتيوب: youtube.com/alrayonline

انستغرام: instagram.com/alrayps

واتساب: 972595775775

تيليجرام: 972595775775