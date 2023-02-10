أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم الجمعة 10-2-2023 على النحو الآتي:



الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل



الدينار الأردني: 4.93 شيكل



اليورو الأوروبي: 3.76 شيكل



الجنيه المصري: 0.11 شيكل