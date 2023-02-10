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أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

10 شباط / فبراير 2023 08:48

ـسعار صرف العملات
ـسعار صرف العملات

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم الجمعة 10-2-2023 على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل
 

الدينار الأردني: 4.93 شيكل

اليورو الأوروبي: 3.76 شيكل

الجنيه المصري: 0.11 شيكل

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