أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم الجمعة 10-2-2023 على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل
الدينار الأردني: 4.93 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.76 شيكل
الجنيه المصري: 0.11 شيكل
عاجل |
10 شباط / فبراير 2023 08:48
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم الجمعة 10-2-2023 على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل
الدينار الأردني: 4.93 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.76 شيكل
الجنيه المصري: 0.11 شيكل
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