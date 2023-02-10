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اصابة شاب وإعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

10 شباط / فبراير 2023 09:35

اعتقالات
اعتقالات

أصابت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، شابًا بالرصاص الحي، واعتقلت آخر خلال اقتحامها مخيم جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ شابًا أصيب برصاص الاحتلال الحي بالفخذ نُقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وذلك لدى اقتحام جيش الاحتلال الحي الشرقي في جنين فجر اليوم الجمعة، واعتقال الشاب وقاص عدنان سباعنة، بعد مداهمة منزل ذويه وسط مواجهات عنيفة.

وأشارت إلى أنّ قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين، وخاصة الحي الشرقي، وحي الألمانية، وسبق الاقتحام تسلل لوحدات الاحتلال الخاصة، التي حولت عدة منازل واسطح العمارات إلى نقاط عسكرية.

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