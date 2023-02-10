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القانوع: استشهاد الأسير أبو علي بسبب الإهمال الطبي جريمة بشعة

10 شباط / فبراير 2023 02:53

غزةوكالة الرأي:

قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع: "إن استشهاد الأسير أحمد أبو علي اليوم الجمعة بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال جريمة صهيونية بشعة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية".

وأشار القانوع إلى أن ارتقاء الأسير أحمد أبو علي يرفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ 235 شهيداً، وهو ما يعكس إجرام الاحتلال ووحشيته في التعامل الأسرى وتحديداً المرضى وكبار السن.

وأهاب الناطق باسم حركة حماس بجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية الخروج عن صمتها والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتهددهم الموت في كل لحظة بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

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