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حماس تنعى الشهيد حسين قراقع منفذ عملية الدهس بالقدس

10 شباط / فبراير 2023 05:31

غزةوكالة الرأي:

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد البطل: حسين خالد قراقع (31 عامًا)، من بلدة العيساوية، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال، بعد تنفيذه عملية فدائية في مستوطنة "رامات" المقامة على أراضينا المحتلة بالقدس المحتلة، ظهر الجمعة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "إن الشهيد قراقع انتفض ضد الاحتلال ردا على جرائمه المتواصلة في القدس المحتلة حيث تتصاعد الهجمة على المسجد الأقصى، وهدم المنازل وتشريد أهلها، وعدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا في أريحا ونابلس وجنين والخليل، وكل مدن وقرى ومخيمات اللاجئين في فلسطين المحتلة".

وحملت الحركة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية، باستمرار احتلاله لأرضنا، وبارتكاب قواته المجازر بحق شعبنا في جنين ونابلس وأريحا، وبتصعيده ضد أسرانا في المعتقلات بشكل متعمّد، وقتله لهم كما حصل اليوم مع الأسير أحمد أبو علي.

وأضافت الحركة، "إن على الاحتلال أن يتوقع بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، وسيدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وحقه في الحرية وتقرير المصير".

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