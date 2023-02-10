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الاحتلال يفرض عقوبات مالية على الأسرى المقدسيين

10 شباط / فبراير 2023 07:26

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

 أصدر وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، اليوم الجمعة، أوامر بفرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة، بحجة تلقيهم أموالا من السلطة الوطنية الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية، أن وزير جيش الاحتلال، وقع على مذكرة حجز أموال الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، بقيمة ملايين الشواقل بحجة تلقيهم إياها من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في إطار التضييق على المقدسيين.

وفي السياق ذاته، أوعز رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتياهو"،  بإغلاق منزل الشهيد حسين خالد قراقع في بلدية العيسوية، الذي استشهد، اليوم الجمعة، برصاص مستوطنين عند مفترق النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة، وذلك تمهيدا لهدمة.

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