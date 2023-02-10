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إصابات بالاختناق عقب تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين بنابلس

10 شباط / فبراير 2023 08:39

احتلال
احتلال

تصدى أهالي عصيرة القبلية جنوب نابلس، لهجوم المستوطنين المتطرفين، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، مساء اليوم الجمعة، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف بلدة عصيرة القبلية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات مهع قوات الاحتلال.

من جانبه، أفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أشار دغلس إلى أن عددا من مركبات المواطنين تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل المستوطنين، قرب بلدة بورين جنوب نابلس.

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