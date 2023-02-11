جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم السبت 11-2-2023 على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.54 شيكل
الدينار الأردني: 4.99 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.79 شيكل
الجنيه المصري: 0.12 شيكل
عاجل |
11 شباط / فبراير 2023 08:40
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم السبت 11-2-2023 على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.54 شيكل
الدينار الأردني: 4.99 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.79 شيكل
الجنيه المصري: 0.12 شيكل
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