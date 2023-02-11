جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم السبت 11-2-2023 على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.54 شيكل

الدينار الأردني: 4.99 شيكل

اليورو الأوروبي: 3.79 شيكل

الجنيه المصري: 0.12 شيكل