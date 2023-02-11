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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هي افضل الأطعمة للراغبين بفقدان الوزن؟

11 شباط / فبراير 2023 08:57

صحة
صحة

ذكرت خبيرة تغذية روسية عددا من المواد الغذائية التي تساعد في فقدان الوزن بالإضافة لاحتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن.
تحدث خبيرة التغذية الروسية مايرا راو، في لقاء مع “سبوتنيك” عن عدد من المواد الغذائية وأهمها البقوليات التي تشمل العدس والفاصولياء والحمص وغيرها، حيث تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يحاولون خسارة الوزن، بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية.
وأوضحت : “البقول رائعة لفقدان الوزن لأنها غنية بالسعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف. بإضافة البقول إلى نظامك الغذائي، ستشعر بالشبع لفترة أطول، ما يعني أنك أقل عرضة للجوء إلى وجبة إضافية”، ونصحت بإدراج البقوليات في النظام الغذائي اليومي للوقاية من تطور أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.
من جهتها أشارت الخبيرة مارغريتا كوروليفا، إلى أفضل الأوقات لتناول البقوليات، وذلك في المساء فهذا سيساعد على عدم اللجوء إلى وجبة إضافية قبل النوم، اذ أن مثل هذه المواد تعد مصدرا للبروتين وتحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات والألياف النباتية التي تعد تغذية للميكروبيوم المعوي.
ولفتت إلى أن تناول البقوليات بشكل دائم يؤدي لحدوث انتفاخات وآلام في البطن، ولتجنب ذلك يجب أن يضاف لهذا الطبق الغذائي، الخضروات والسلطات الخفيفة.

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