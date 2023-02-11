الاحتلال يعتقل شاباً من عناتا في القدس

القدس المحتلة - وكالة الرأي :
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة،
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام المسالمة، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة المذكورة، وفتشته.
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11 شباط / فبراير 2023 09:07
القدس المحتلة - وكالة الرأي :
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة،
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام المسالمة، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة المذكورة، وفتشته.
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