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ما السر وراء ألوان شعار "جوجل" المختلفة؟

11 شباط / فبراير 2023 09:09

تكنولوجيا
تكنولوجيا

يعد شعار Google أحد أكثر شعارات الشركات شهرة على كوكب الأرض، لكن هل فكرت في السبب ورء اختيار الألوان الخاصة بشعار جوجل، وهل لاحظت أن جميع الأحرف في شعار Google هي لون أساسي، باستثناء لون واحد؟ وهو حرف L  ، والذى يعتبر ليس من وليد الصدفة.

وبحسب موقع THE SUN البريطاني، فإن اسم Google - يعود تاريخه إلى عام 1996 - وكانت تسمى في الأصل BackRub، ويعنى  هذا الاسم أن النظام قد تم تصميمه للتحقق من "الروابط الخلفية"، ومن خلال حساب عدد  من"الروابط الخلفية" -  وهذه الروابط التي يتم توجيهها إلى موقع ويب ليظهر لك اسم الرابط او الموقع الذى تبحث عنه.

لكن في النهاية تم تغيير الاسم  إلى Google ، وكان لابد من شعار للكلمة، والتى جاءت تضم ألوان أساسية: حرفان أزرقان، حرفان باللون الأحمر، وواحد أصفر، لكن "L" جاء باللون أخضر، والذى يعتبر لون غير أساسي.

لكن مصممة الجرافيك روث سيدار كشفت عن تفاصيل العملية في مقابلة مع Wired منذ أكثر من عقدين:

 حيث قالت روث سيدار مصممة الشعار، ان التصميم في الأول أظهرت  فيه الصورة  الأولية، كان بها العديد من التكرارات اللونية المختلفة ، وكان شكله بشع، ولكن انتهى بنا الأمر مع الألوان الأساسية، وعندما رتبنا الألوان، وجعالنا ترتيبنا  في الاخر لونًا ثانويًا، على الحرف L ، فهذا جعل أن Googl لا تتبع القواعد"  وأيضا مريح للنظر.

شعار Google الحديث

وأضافت روث أن Google قامت في الأصل  بإظهار أول لوجوا لها - باللون الأزرق والأحمر والأصفر وكان هناك إصدار سابق  له ترتيب ألوان مختلف، واستخدمت حرف G و L أخضر ، و O و E أحمر ، و O أصفر ، و G أزرق.

وأضافت أنهم عندما تم  استخدم في اول الاصدار كلمة جوجل وتكرر الألوان الأول لثلاثة أحرف حمراء، فكان بشع وقبيح (G و O و E) ، و O أزرق ، و G أخضر ، و L أصفر.

شعار جوجل السابق البشع

واضافة روث انهم وفي النهاية استقروا على ان تكون  شعار كلمة Google على ترتيب الألوان الحالي ، وحافظت عليه  الشركة لأكثر من 20 عامًا.

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