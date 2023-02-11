سلطات الاحتلال تبعد مقدسياً عن الأقصى لمدة أسبوع

القدس المحتلة - وكالة الرأي :
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قراراً بإبعاد مرابطاً مقدسياً عن المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مصادر مقدسية إن سلطات الاحتلال قررت إبعاد المــرابط أبو بكر الشيمي عن "الأقصى" مدة أسبوع، قابل للتجديد.
عاجل |
11 شباط / فبراير 2023 09:09
القدس المحتلة - وكالة الرأي :
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قراراً بإبعاد مرابطاً مقدسياً عن المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مصادر مقدسية إن سلطات الاحتلال قررت إبعاد المــرابط أبو بكر الشيمي عن "الأقصى" مدة أسبوع، قابل للتجديد.
10:18كلية مجتمع الأقصى تبدأ استعداداتها للفصل الدراسي الثاني
10:14"إسعاد الطفولة" ينفذ أنشطة متعددة خلال يناير الماضي
10:09المرور: 20 إصابة في 52 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
10:06النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2459) السبت 11/2/2023
09:00ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 83