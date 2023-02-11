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سلطات الاحتلال تبعد مقدسياً عن الأقصى لمدة أسبوع

11 شباط / فبراير 2023 09:09

قوات الاحتلال في مدينة القدس
قوات الاحتلال في مدينة القدس

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قراراً بإبعاد مرابطاً مقدسياً عن المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية إن سلطات الاحتلال قررت إبعاد المــرابط أبو بكر الشيمي عن "الأقصى" مدة أسبوع، قابل للتجديد.

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