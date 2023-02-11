"الدفاع المدني" يدعو لتوخي الحذر عند استخدام وسائل التدفئة

غزة - وكالة الرأي :

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين لتوخي الحذر عند استعمال وسائل التدفئة المختلفة داخل البيوت، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جراء سوء استخدام وسائل التدفئة.

وأكدت المديرية في تصريح وصل " وكالة الرأي " على اتخاذ احتياطات الأمان عند إشعال المدافئ بأنواعها، والتأكد من تأمين مصادر وتمديدات الغاز، لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين.

كما دعت إلى اتباع إرشادات السلامة التي يتم نشرها باستمرار عبر موقعها ومنصاتها الإعلامية حرصاً على السلامة العامة.

وقالت إن الجهات المختصة سجلت خلال الساعات الماضية، عدداً من حالات الاختناق في حوادث مختلفة بقطاع غزة، نتيجة عدم اتخاذ احتياطات الأمان عند استخدام وسائل التدفئة أو تمديدات الغاز داخل المنازل.

وذكرت أن تلك الحوادث أدت إحداها إلى وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقاً بفعل موقد فحم، ووفاة طفل وإصابة 5 من أفراد أسرته في حادث آخر نتيجة تسريب للغاز.