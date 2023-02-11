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مؤتمر دولي في "ماليزيا" لمساندة الأسرى الفلسطينيين

11 شباط / فبراير 2023 01:33

مؤتمر الأسرى
مؤتمر الأسرى

وكالة الرأي - وكالات :

انطلقت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي للأسرى الفلسطينيين المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور دولي واسع.

وخلال كلمة افتتاحية لجمعية واعد للأسرى في المؤتمر بيومه الأول، وجهت شكرها لماليزيا ملكا وحكومة وشعبا على تنظيم المؤتمر الذي يساهم في تعزيز صمود الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.

وأبرقت واعد بالتحية لروح الشهيد الأسير أحمد أبوعلي والذي ارتقى تزامنا مع انعقاد المؤتمر، وأشارت لجرائم الاهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى والذي أودى بحياة ٢٣٥ أسيرا في داخل السجون.

وأكدت أن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال بحاجة لدعم وإسناد ونصرة مضاعفة حيث يتعمد الاحتلال مضاعفة التنكيل بحقهن دون رادع من المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية.

وقالت إن الآلاف من عوائل الأسرى بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن من الأمهات والآباء محرومون من زيارة أبنائهم منذ سنوات، ومن يتم لهم السماح بالزيارة يتعرضون لرحلة طويلة وقاسية من العذابات.

وطالبت واعد الشعوب العربية والإسلامية بمزيد من التحرك الفعال نحو توفير حاضنة دولية قانونية وإعلامية وشعبية تعمل وفق رؤية واضحة عنوانها ألا يترك الأسير الفلسطيني وحده في مواجهة القمع والقتل والإرهاب.

وذكرت أنه سيتم ولأول مرة خارج فلسطين افتتاح معرض يضم مقتنيات نادرة وتاريخية لأسرى وأسيرات عايشوا الأسر ودخلوا السجون منذ عقود طويلة منهم من على قيد الحياة ومنهم من توفي.

ودعت الجمعية عموم الشعب الماليزي لزيارة المعرض للإطلاع على هذا الجانب المهم من إبداعات ونضالات أسرانا وأسيراتنا.

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