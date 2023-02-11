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الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه رعاة الأغنام شرق خان يونس

11 شباط / فبراير 2023 01:48

احتلال
احتلال

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه رعاة الأغنام في منطقة عبسان الجديدة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر،  أن قوات الاحتلال أطلقت كذلك قنابل غاز صوب الأراضي الزراعية، شرقي بلدة القرارة شمالي شرقي خان يونس.

يذكر أن الاحتلال يتعمد يوميًا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.

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