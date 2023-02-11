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ارتفاع الأعداد.. 84 فلسطينياً رحلوا جراء الزلزال الأخير

11 شباط / فبراير 2023 04:31

ارتفاع الأعداد.. 84 فلسطينياً رحلوا جراء الزلزال الأخير
ارتفاع الأعداد.. 84 فلسطينياً رحلوا جراء الزلزال الأخير

إسطنبول - وكالة الرأي:

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 84، بعد وفاة طفل في ولاية غازي عنتاب التركية.

وأفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم السبت، بوفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام)، في ولاية غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وكان السفير مصطفى، أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة فاتن غازي حسين صوالحة (48 عاما)، وابنتها (21 عاما)، وهدى سويد، وهيثم سويد، ومحمد سويد، وعامر دخل الله، في مدينة انطاكيا، وغالبيتهم كانوا يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا، قبل انتقالهم إلى تركيا.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 33، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، منذ الاثنين الماضي، إلى أكثر من 24 ألفا، منهم: 20 ألفا و665 في تركيا، وأكثر من 3600 قتيل في سوريا.

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