وكالة الرأي الفلسطينية كمية السكر الموجودة في المشروبات الشائعة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إصلاح جهاز أيفون إذا لم يرن بشكل صحيح وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بغزة تُنجز قضية سرقة معدات صيد وكالة الرأي الفلسطينية خاصية ثورية من واتساب: تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب وكالة الرأي الفلسطينية قائمة بأفضل أنواع الأسماك لحرق الدهون وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 89 وكالة الرأي الفلسطينية أكثر الأماكن أماناً في المنزل أثناء حدوث زلزال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق منزل منفذ عملية الدهس في "راموت" وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة فى ضيافة فياريال اليوم للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

12 شباط / فبراير 2023 08:20

الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار
الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، وخلال والأيام المقبلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟