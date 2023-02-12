أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم

غزة - وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد الموافق 12.2.2023 كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.54 شيكل

الدينار الأردني: 4.99 شيكل

اليورو الأوروبي: 3.79 شيكل

الجنيه المصري: 0.12 شيكل