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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم

12 شباط / فبراير 2023 08:28

غزة - وكالة الرأي 

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد الموافق 12.2.2023 كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.54 شيكل

الدينار الأردني: 4.99 شيكل

اليورو الأوروبي: 3.79 شيكل

الجنيه المصري: 0.12 شيكل

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