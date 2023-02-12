أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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12 شباط / فبراير 2023 08:28
غزة - وكالة الرأي
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد الموافق 12.2.2023 كما يلي:
الدولار الأمريكي: 3.54 شيكل
الدينار الأردني: 4.99 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.79 شيكل
الجنيه المصري: 0.12 شيكل
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