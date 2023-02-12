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قائمة بأفضل أنواع الأسماك لحرق الدهون

12 شباط / فبراير 2023 08:41

صحةة
صحةة

تناول الأسماك يؤدى لتحسين رؤيتك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر ، ناهيك عن مساعدتك على إنقاص الوزن، فكل ما عليك فعله هو دمجه في نظامك الغذائي ، وإليك القائمة التى تساعدك فى تحقيق هدفك لخسارة الوزن ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

سمك السلمون

سمك السلمون مصدر كبير للبروتين الخالي من الدهون، ويحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لنظامنا الغذائي، أوميجا 3 هي العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على عمل القلب والرئتين والدماغ والجهاز المناعي بشكل صحيح وهذا مهم لمن يحاول إنقاص الوزن ، لأن هذه الأحماض الدهنية قد تساعد أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي للفرد .

تونة

التونة مليئة بالعناصر الغذائية ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم وهو عنصر غذائي أساسي تحتاجه الغدة الدرقية لتعمل على النحو الأمثل، ولأن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي ، فإن ضعف أداء الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على قدرتنا على إنقاص الوزن ، لذلك قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، وأظهرت إحدى الدراسات أن زيادة أدى تناول السيلينيوم الغذائي إلى انخفاض الدهون في الجسم .

السردين

عندما يتعلق الأمر بالأسماك الصغيرة ، يمكنك شراء المعلبات ، فهى غنية بالحديد وفيتامين د ودهون أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تفيد عظامك وقلبك، هذا النوع من الأسماك سوف يترك المرء يشعر بالشبع والامتلاء ، السردين هو مصدر آخر رائع للأسماك لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، فالدهون الصحية يمكن أن تقلل الالتهاب ، وتحسن الهضم ، وتغذي بعض بكتيريا الأمعاء الجيدة لدعم التئام الأمعاء، كما أن السردين منخفض في السعرات الحرارية وغني بالبروتين.
 

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