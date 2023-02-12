قد تندهش من رؤية كمية السكريّات المُضافة في بعض المشروبات، فعند ذهابك لشرائها لا تنس قراءة ملصقات التغذية للعناصر الموجودة على العبوات لمعرفة أي منها يحتوي على كميات أكبر من السكريّات المُضافة.

وتُعد المشروبات المحلاة بالسكر بمثابة المصدر الرئيسي للسكريات المُضافة . وتشمل هذه السوائل المحلاة: المشروبات الغازية العادية، ومشروبات الفاكهة، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة والمياه المحلاة.

وتُعتبر القهوة المنكهة التي نُحضرها في طريقنا إلى العمل والمشروبات الحلوة التي نطلبها عند تناول الطعام في الخارج بمثابة مشروبات سكرية أيضًا، ويُحسب أيضَا إضافة السكر والمبيض المنكّه إلى القهوة والشاي في المنزل.

تعرّف في الإنفوغراف أدناه إلى كمية السكر الموجودة في المشروبات الشائعة، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: