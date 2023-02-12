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الهند.. فهد يهاجم الحاضرين في قاعة المحكمة

12 شباط / فبراير 2023 09:24

الهند.. فهد يهاجم الحاضرين في قاعة المحكمة
الهند.. فهد يهاجم الحاضرين في قاعة المحكمة

تسلل فهد في شمال الهند إلى مبنى محكمة مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش، أثناء جلسة المحكمة.

وتشير صحيفة Metro.co.uk ، إلى أن الفهد دخل إلى قاعة المحكمة في وضح النهار وهاجم الحاضرين، وأصاب ستة منهم، و تم إجلاء الآخرين من المبنى، وبعد أربع ساعات تمكن رجال حماية الحيوانات من وضع الفهد المهاجم في القفص.

ووفقا للصحيفة، "حاول الفهد تمزيق رجل ضربه وأسقطه أرضا بضربة سلاح وركله".

ويشير مساعد مفوض الشرطة، إلى أن ثلاثة من المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا ليس أول حادث في الهند، فقد أعلن يوم 26 ديسمبر الماضي أن ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم أطفال ونساء تعرضوا لهجوم فهد كان يبحث عن الطعام بالقرب من حرم معهد بحوث الغابات الاستوائية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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