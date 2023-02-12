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سقوط مصعد بمريض وهو في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح

12 شباط / فبراير 2023 09:33

سقوط مصعد بمريض وهو في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح
سقوط مصعد بمريض وهو في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح

تداول نشطاء سودانيون على نحو واسع الجمعة، مقطع فيديو للحظة سقوط مصعد بأحد المرضى بينما كان يتم نقله لإجراء عملية قلب مفتوح في أحد المستشفيات الحكومية بالخرطوم.

وأثار الفيديو ردود فعل قوية، وفجر موجة حزن وغضب عارم، بعد تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل في السودان، وقالوا إنه تعبير صارخ عن التردي المريع الذي وصلت إليه المؤسسات الصحية بالبلاد.

وحصد المقطع متابعة عالية للغاية، وأظهر شخصا يتحدث بنبرة غاضبة وهو يشير إلى شخص مستلق على نقالة، قائلا إن هذا الشخص مريض كان في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح، لكن المصعد هوى عليه. وباءت كل محاولات إسكات صاحب الصوت الغاضب بالفشل، بحسب ما هو متداول.

IMG_20230211_143402 سقوط مصعد بمريض وهو في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح
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