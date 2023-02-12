النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2460) الأحد 12/2/2023
أخبار فلسطينية
عباس يبحث مع وزير خارجية الجزائر تطورات قضية فلسطين- (فيديو)
الرئيس الفلسطيني يبحث مع أبو الغيط اللمسات الأخيرة لانطلاق مؤتمر القدس
الخارجية الفلسطينية تدين إعدام شاب في شمال الضفة الغربية برصاص المستوطنين
حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال ترتفع إلى 89
وفد من حماس و"العمل الحكومي" بغزة يزور الهلال الأحمر التركي
"الخارجية" تدين إعدام الشهيد ريان وتطالب باعتبار "مليشيات" المستوطنين إرهابية
"التشريعي" يدعو البرلمانيين البريطانيين للضغط على حكومتهم لوقف جرائم الاحتلال
نتنياهو يوعز بتقييم جاهزية الكيان للزلازل والكوارث الطبيعية
أخبار إسرائيلية
عشرات الآلاف في إسرائيل يحتجون مجددا على الإصلاحات القضائية
الكشف عن مخطط خطير للمتطرف بن غفير في القدس
"الكابنيت" الإسرائيلي يجتمع اليوم في مكان عملية الدهس بالقدس
الصحف العبرية تسخر من بن غفير.. طفولي ولا يفهم مسؤولياته
الإعلام العبري: القبة الحديدية تعترض صاروخًا من غزة
الكابنيت" الإسرائيلي يجتمع اليوم في مكان عملية الدهس بالقدس
رؤساء الائتلاف الإسرائيلي: أي قرار ضد نتنياهو بمثابة انقلاب
عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
اخبار دولية
انطلاق مؤتمر دولي في "ماليزيا" مساند للأسرى الفلسطينيين
أخبار عربية
مؤتمر بالقاهرة يدعو لإجراءات للدفاع عن القدس وحماية أسر الشهداء والأسرى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عباس يبحث مع وزير خارجية الجزائر تطورات قضية فلسطين- (فيديو)
ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في القدس إلى ثلاثة
إسرائيل تعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة
شهيد برصاص مستوطن شمال الضفة الغربية المحتلة- (صور وفيديو)
الشرق الأوسط
الحكومة الإسرائيلية تحاول ردع العمليات من دون تصعيد التوترات
«وكالة بيت مال القدس» تعلن مشاريع للدعم الاجتماعي
مقتل فلسطيني في مواجهات مع مستوطنين بالضفة الغربية
وفد «حماس» يبدي تمسكاً بـ«التهدئة» وعدم إقحام غزة في «حرب بالوكالة»
الشروق المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يخطر 6 مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها
سماع دوي انفجار في أجواء قطاع غزة جراء إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل
استشهاد فلسطيني على يد مستوطن إسرائيلي برصاصة في الرأس
أشتية: جنود الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار بارتكاب جرائم القتل بحق شعبنا
الغد الأردنية
القدس: نذر “عاصفة تصعيد” قادمة
حكومة إسرائيل تواجه الغضب من جهات جديدة وغير متوقعة
الشرق القطرية
مساجد الضفة الغربية تجمع تبرعات بمليون دولار لمتضرري زلزال سوريا وتركيا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
" محدث قوات الاحتلال تقتحم القدس وتغلق منزل الشهيد "قراقع"
مقتل امرأة في اللد بالداخل المحتل
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في الخليل وسلفيت
حلايقة تدعو لدعم الحراك الشعبي والتصدي لجرائم المستوطنين
الاحتلال يعتقل مواطنًا من غزة على حاجز شمال نابلس
"حماس" تنعى الشهيد "ريان" وتدعو لتصعيد المقاومة
القدس المحلية
وسط خلافات مع السكرتير العسكري.. بن غفير يخطط لهدم مئات المنازل في القدس المحتلة
أبو بكر: الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تشكل تهديداً على الأسرى
الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه إغلاق منزل عائلة عليوات
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
قوات الاحتلال تخطر مقدسيين بإخلاء منازلهم
الحياة الجديدة
وفاء عاروري.. صنعت من تصاميم "الريزن" مساحة إبداع
الاحتلال يغلق منزل الشهيد حسين قراقع في القدس
بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية" في القاهرة اليوم
الشيخ يطلع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام على آخر المستجدات
مستوطنون يقتلعون 8 غرسات زيتون غرب سلفيت
نادي الأسير يسرد تفاصيل جديدة للحظات الأخيرة للأسير الشهيد أحمد أبو علي
جريدة الأيام
استشهاد مواطن برصاص مستوطن خلال اعتداء على بلدة قراوة بني حسان
القاهرة: مؤتمر القدس 2023 يُعقد اليوم بحضور الرئيس عباس وعدد من القادة...
الاحتلال يقرر هدم 5 منازل في جبل المكبر
مواجهات مع الاحتلال في النبي صالح واقتلاع أشجار زيتون في محافظة سلفيت
إسرائيل: الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع السادس
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين خلال مداهمات في الضفة
"عرين الأسود" تدعو شعبنا للوحدة ورص الصفوف لمواجهة حكومة نتنياهو
دعوات لأوسع حركة تضامن مع الأسرى
الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب رعاة الأغنام شرق خان يونس
وكالة الرأي الفلسطينية
ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 89
الاحتلال يغلق منزل منفذ عملية الدهس في "راموت"
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة
نزلاء مركز إصلاح وتأهيل الوسطى يتابعون مباراة نهائي كأس العالم للأندية
المباحث العامة بغزة تُنجز قضية سرقة معدات صيد
مكافحة المخدرات تبحث التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء
الاحتلال يزعم اعتراض القبة صاروخًا أُطلق من غزة
نزلاء مركز إصلاح وتأهيل الوسطى يتابعون مباراة نهائي كأس العالم للأندية
فلسطين اليوم
بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
المرور بغزة: إصابتان بـ 9 حوادث سير منذ يوم أمس
رام الله: اعتصام للمعلمين الساعة 10 للمطالبة بصرف رواتب كاملة
الأسير خضر عدنان يدخل يومه الثامن على التوالي في إضرابه عن الطعام
إذاعة الاحتلال: أحد مصابي عملية القدس وضعه خطير ويحتاج مدة طويلة لإعادة تأهيله
سما نيوز
وسط خلافات مع السكرتير العسكري.. بن غفير يخطط لهدم مئات المنازل في القدس المحتلة
عرين الأسود تتوعد جنود الاحتلال بضرب أعناقهم
بن غفير: مصممون على تنفيذ "السور الواقي 2"
الاحتلال يعتزم اغلاق منزل عائلة الطفل محمود عليوات في سلوان
ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف
اليوم: افتتاح مؤتمر القدس "صمود وتنمية" في الجامعة العربية بحضور الرئيس
الهدمي: مؤتمر دعم القدس حدث إستثنائي ولا بد من ترجمة الخطاب السياسي لخطة عمل
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين جنوب جنين
عرب 48
تمهيدا لهدمها: الاحتلال يخطر 5 عائلات مقدسية بإخلاء منازلها
القدس: تمديد اعتقال شقيقي الشهيد قراقع وتسريح زوجته
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- 12شباط (فبراير)
- 2003م مصرع ضابطٍ صهيونيّ برتبة رائد في سلاح المدرّعات، برصاصة قتّاصٍ فلسطينيّ قرب بيت لحم.
- 2002م المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ يقبل استقالة سري نسيبة، بعد أن أدانه المجلس بتصريحاته الأخيرة التي تتنازل عن حقّ العودة للاجئين.
- 1996م الرئيس ياسر عرفات يؤدي يمين القسم باعتباره أول رئيس منتخب لفلسطين.
- 1988م قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم، قرب مدينة نابلس وأهالي القرية يخرجونهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة.
- 1953م الاتحاد السوفياتي يقطع علاقاته مع إسرائيل.
- 1949م طائرة مجهولة تقصف مدينة القدس.
- 1942م مقتل الإرهابي أبراهام شيترن مؤسس حركة ليحي الصهيونية المتطرفة على يد ضابط في تل أبيب.