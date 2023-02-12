عرض مقتنيات الأسرى بمؤتمر دولي في ماليزيا

كوالالمبور - وكالة الرأي:

افتتحت جمعية واعد للأسرى معرضا لتراث ومقتنيات وصور الأسرى الفلسطينيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأفادت "واعد" في تصريح صحفي لها، اليوم الأحد، أن افتتاح المعرض يأتي بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي بحضور ماليزي رسمي وشعبي ومئات الشخصيات من ١٩ دولة آسيوية وأوروبية وأفريقية.

وضم المعرض صورا للأسرى، ومشغولات صنعت بداخل السجون ومقتنيات تاريخية نادرة تعود لبداية افتتاح السجون.

وقالت الجمعية: إقامة المعرض تأتي في سياق تحشيد الجهود الإنسانية والحوقية والإعلامية وتفعيلها بما يضمن حضور متواصل لقضية الأسرى في المستويات الدولية.

وبينت أن شخصيات حكومية وبرلمانية وشعبية زارت المعرض في يومه الأول، واطلعت على محتواه الذي يوثق تجربة نضالية تاريخية في حياة الأسرى الفلسطينيين.