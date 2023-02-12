غزة.. حملة للتبرع بالدم للشعبين التركي والسوري

غزة – وكالة الرأي:

نظّم معهد الأمل للأيتام بالتعاون مع وزارة الصحة في قطاع غزة، حملة تطوعية للتبرع بالدم للمتضررين من ضحايا الزلزال الذي ضرب الشعبين التركي والسوري، الأسبوع الماضي.

وقال إياد المصري مدير معهد الأمل للأيتام، إن: "حملة التبرع بالدم، جاءت تضامناً مع أخوتنا من الشعبين التركي والسوري، بعد تعرضهم لزلزال مدمّر".

وأضاف في حديث خاص لـ "وكالة الرأي": "قطاع غزة يقدم دمه لإخوانه الجرحى والمصابين من الزلزال رغم إمكانياته الضعيفة".

من جهته، أكد م. إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل بغزة، أن الشعب الفلسطيني، يقدّم أقل القليل لدعم إخوانه من الشعبين السوري والتركي.

وقال الغصين لـ"وكالة الرأي": "سنبقى داعمين لأشقائنا في سوريا وتركيا رغم معاناتنا من الحصار والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وسنقدم دماءنا وما نستطيع دعماً لشفاء جرحى الزلزال".

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، الاثنين الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 28 ألف شخص.