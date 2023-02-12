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إصابة شابين بجراح خطيرة

استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

12 شباط / فبراير 2023 03:00

الشهيد قصي
الشهيد قصي

جنين - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد طفل متأثراً بجراح أصيب بها، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال في جنين ظهر اليوم.

وأفادت الصحة باستشهاد الطفل قصي رضوان واكد (١٤ عاماً)، متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إصابة شابين آخرين بجراح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاههما.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت منزلا في حي الجابريات، واعتقلت الأسير المحرر جبريل الزبيدي، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في سجون الاحتلال.

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