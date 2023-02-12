اعتقال مقدسي وزوجته في سلوان

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

اقتحمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، حيث قامت باعتقال مقدسي وزوجته.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قامت باعتقال المقدسي كايد الرجبي وزوجته بعد اقتحام منزلهما.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة، ونصبت حاجزاً على مدخلها، واقتحمت منزل ياسر درويش، كما صادرت الأعلام الفلسطينية وأزالت الشعارات الوطنية عن جدران منازل الأهالي.

وفي مخيم شعفاط، اقتحمت قوات وبلدية الاحتلال المحال التجارية، ومنطقة رأس خميس المجاورة.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة المضايقات التي يقوم بها الاحتلال، بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عزمه تنفيذ عملية واسعة ضد مدينة القدس والضفة الغربية، بتوصية من ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير.