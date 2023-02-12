الاحتلال يهدم منزلاً وحظيرتي أغنام شمال أريحا

أريحا – وكالة الرأي :

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منزلاً وحظيرتين للأغنام، في قرية فصايل شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلاً مكونا من الأسمنت و"البانل" كان يؤوي المواطن حسن محمد حسين رشايدة، وأفراد عائلته.

وأضافت أن الاحتلال هدم حظيرتين للأغنام تقدر مساحة إحداها بـ 500 متر مربع، والثانية بـ 150 مترا مربعا، تعودان للمواطن محمود محمد خليل مليحات.

ويتعرض البدو في الأغوار الفلسطينية لهجمة مسعورة من الاحتلال تتمثل بالهدم والترحيل وترويع السكان ورعاة الأغنام.