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المصادقة على قانون لإلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة

12 شباط / فبراير 2023 06:43

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

صادقت ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها حكومة الاحتلال في العام 2005، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمالي الضفة.

يأتي ذلك فيما يبحث ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء اليوم، استكمال مخططات لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، والمصادقة على خطط للتوسيع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه "بعد 18 عاما من (خروج المستوطنين) من غوش قطيف (كتلة استيطانية أقامها الاحتلال جنوبي قطاع غزة) والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم (الأحد) مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة".

ويعد إلغاء قانون "فك الارتباط" في شمالي الضفة، تمهيدا لإعادة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".

ويهدف المشروع إلى "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".

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