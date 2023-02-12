وكالة الرأي الفلسطينية الأرصاد الجوية تنشر توقعاتها خلال الأيام القادمة وكالة الرأي الفلسطينية المصادقة على قانون لإلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم على أسير من يعبد بالسجن 14 شهراً وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً وحظيرتي أغنام شمال أريحا وكالة الرأي الفلسطينية فوز وزارة التعليم وإذاعة صوت التعليم بمركز متقدم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تفتتح مسجد (عثمان بن عفان) بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تُنفّذ "9" مهام إنقاذ للصيادين في عرض البحر وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة: توقف أحد الخطوط الرئيسية المغذية لجباليا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يوقف العمل بمشاريع زراعية ويحتجز آليات ومعدات في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال مقدسي وزوجته في سلوان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الأرصاد الجوية تنشر توقعاتها خلال الأيام القادمة

12 شباط / فبراير 2023 08:06

رام الله - وكالة الرأي

نشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، توقعاتها لأحوال طقس فلسطين بدءاً من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل، والتي أظهرت وجود فرص لسقوط الأمطار خلال تلك الأيام.

وتوقعت الأرصاد، أن يكون طقس فلسطين ليوم غدٍ الاثنين غائماً جزئياً إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت؛ إلى أن طقس فلسطين ليوم الثلاثاء القادم سيكون غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت: أن طقس فلسطين ليوم الأربعاء القادم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟