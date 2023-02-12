الأرصاد الجوية تنشر توقعاتها خلال الأيام القادمة

رام الله - وكالة الرأي:

نشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، توقعاتها لأحوال طقس فلسطين بدءاً من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل، والتي أظهرت وجود فرص لسقوط الأمطار خلال تلك الأيام.

وتوقعت الأرصاد، أن يكون طقس فلسطين ليوم غدٍ الاثنين غائماً جزئياً إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت؛ إلى أن طقس فلسطين ليوم الثلاثاء القادم سيكون غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت: أن طقس فلسطين ليوم الأربعاء القادم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.