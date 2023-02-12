إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

القدس - وكالة الرأي:

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام جامعة القدس في بلدة أبو ديس بمدينة القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بتعامل طواقمها من متطوعي جامعة القدس مع ٧١ إصابة، خلال مواجهات مع الاحتلال أمام أبوابها.

وأوضحت الطواقم أنها عالجت ميدانياً 4 إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط، و59 إصابة بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى 8 إصابات بالحروق.

وخلال اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في مدينة القدس، بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم، بمناقشة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية "الكابينيت"، إمكانية تنفيذ "عملية واسعة في مناطق شرقي القدس"، على خلفية تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.