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أسعار صرف العملات في فلسطين مقابل الشيقل اليوم

13 شباط / فبراير 2023 08:17

رام الله - وكالة الرأي:

شهدت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الإثنين استقراراً مقابل الشيكل.

وفيما يلي أسعار صرف العملات:

سعر صرف الدولار: 3.54 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.99 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.78 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

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