أسعار صرف العملات في فلسطين مقابل الشيقل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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13 شباط / فبراير 2023 08:17
رام الله - وكالة الرأي:
شهدت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الإثنين استقراراً مقابل الشيكل.
وفيما يلي أسعار صرف العملات:
سعر صرف الدولار: 3.54 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.99 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.78 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
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