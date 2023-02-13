ناسا تُعلن موعد سقوط صخرة فضائية ضخمة على الأرض

أعلنت وكالة ناسا الفضائية، عن اقتراب صخرة كبيرة الحجم من مدار الأرض خلال منتصف الشهر الحالي.

ويتتبع علماء ناسا الصخرة الفضائية التي يبلغ قطرها نحو كيلومتر واحد، وتصنف كجسم قريب من الأرض وتسمى 199145 (2005 YY128).

ومن المقرر أن تستضم الصخرة بمدار الكوكب الأسبوع المقبل. ووفقا للتقارير، يقدر عرضها ما بين 570 م و1300 م.

ومن المقدر أن تقترب الصخرة نحو الأرض بحوالي 4.5 ملايين كيلومتر من الأرض (2.8 مليون ميل) في 16 فبراير، مع عدم ثقة ناسا بما يكفي للتعليق على ما إذا كان سيتحطم بالفعل في مدار الأرض ويسبب أي ضرر للكوكب.



ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من أن كويكبا آخرا ضخما تجاوز الأرض في واحدة من أقرب المواجهات التي تم تسجيلها على الإطلاق، لكنه فشل في إحداث تأثير بأي شكل من الأشكال.

وتم اكتشاف الكويكب 2023 BU في 21 يناير فقط، وكان على بعد 2200 ميل فقط من سطح الأرض، حيث حلّق فوق الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية في الساعات المبكرة من صباح يوم 27 يناير.

وهذا يعني أنه اقترب 10 مرات أقرب من أقمار الاتصالات في العالم والتي تقع داخل قوس يعلو 22 ألف ميل فوقنا. وهي مسافة تساوي تقريبا المسافة من لندن إلى قبرص.

وتذكر وكالة ناسا أن الكويكبات التي يقل قطرها عن 25 مترا (82 قدما) ستحترق على الأرجح عندما تدخل الغلاف الجوي للأرض، ما يؤدي إلى ضرر ضئيل أو معدوم على الأرض، لكن هذا الكويكب المتجه نحونا، أكبر بكثير من ذلك بكثير.



ورغم أن 199145 (2005 YY128) أكبر بكثير، وأن ناسا غير متأكدة مما إذا كانت الصخرة الفضائية ستصطدم بمدار الأرض أم لا، وما إذا كانت قادرة على التأثير على الأرض أم لا، إلا أن وكالة الفضاء الأمريكية توضح أنه لا داعي للذعر.