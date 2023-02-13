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الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

13 شباط / فبراير 2023 08:21

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو بارداً في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى بارداً في معظم المناطق الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات صباح الباكر اليوم والأيام المقبلة.

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